Coronavirus, il vice ministro Sileri finisce sotto scorta: minacce ed intimidazioni sui fondi destinati alla lotta contro il Covid

Notizie coronavirus - Come si legge nell'edizione odierna di Repubblica, sono arrivate minacce al vice ministro Sileri per i fondi sanitari sul Covid: "Per giorni aveva notato persone sospette sotto casa sua. E poi anche quei biglietti sul parabrezza tutt’altro che amichevoli. Da una settimana Pierpaolo Sileri è finito sotto scorta in seguito ad una serie di minacce. Avvertimenti che lo hanno costretto a rivolgersi alle forze dell’ordine. Giorni fa il viceministro alla Salute ha sporto denuncia, e la prima conseguenza è stata quella di essere stato affiancato da un agente di polizia a tutela della sua sicurezza. La procura di Roma ora sta facendo accertamenti sulla vicenda. È stata aperta un’indagine con l’ipotesi di reato di minacce aggravate, al momento contro ignoti. Sileri è stato ascoltato dagli inquirenti. Stando a quanto finora è trapelato le minacce sono strettamente legate alla sua funzione pubblica, in particolare alla sua attività legata in quest’ultimo periodo all’epidemia di Covid-19. Le minacce, infatti, sarebbero collegate indirettamente all’ingente flusso di risorse economiche convogliato improvvisamente sul sistema sanitario".