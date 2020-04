Coronavirus, il Sud Italia la zona meno colpita d'Europa! Varie le possibili cause: dal lockdown all'immunogenetico ed al minor inquinamento

Ultime notizie - "Uno straordinario successo": così Consiglio superiore di sanità ha giudicato il Sud Italia per quanto riguarda la gestione del problema Coronavirus. Il Meridione italiano infatti è, insieme alla Grecia, l'aria d'Europa che, in rapporto alla popolazione, ha meno casi in assoluto. A parlare di ciò è anche il quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola che sottolinea come questo dato nasconda diverse cause. Una certa: il blocco tempestivo prima che il virus si diffondesse troppo. Il lockdown, infatti, è arrivato quando la pandemia non era ancora arrivata in maniera importante al Sud e questo ne ha bloccato il circolo. Ci sono poi altre concause che potrebbero aver agevolato il contenimento del fenomeno. Secondo il virologo Crisanti, è forte la speranza che possa aver inciso anche il clima, soprattutto in vista dell'estate, mentre il campano Perrella sostiene che la causa principale sia stata, oltre al lockdown, l'immunogenetica:

"C'è uno studio del 2016 dell'Ateneo di Bologna che ha analizzato il Dna di 800 italiani originari di venti province e ha evidenziato nell'Italia del Sud una risposta potenziata contro i batteri responsabili di tubercolosi e guerra".

Più concreto, invece, il ragionamento sulla questione inquinamento dal momento che l'ipotesi che il virus viaggi meglio con le polveri sottili è di vecchia data.