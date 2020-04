Coronavirus, il premier Conte: "Italia lasciata sola dagli altri Stati della UE"

Ultimissime Napoli - Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni al Sueddeutsche Zeitung: "E' indiscutibile: l'Italia è stata lasciata sola. Anche Ursula von der Leyen si è scusata per questo a nome dell'Unione europea, nell'Europarlamento e devo dire che ho molto apprezzato questo gesto. L'Ue ha bisogno di tutta la sua potenza di fuoco, nello specifico attraverso l'emissione di titoli comuni. Viviamo il più grande shock dalla guerra e a questo anche l'Europa deve dare una risposta. La sfiducia nasce dal fatto che ci sentiamo abbandonati proprio dai Paesi che traggono vantaggi da questa Unione. I nazionalismi danneggiano l'Europa più o meno con la stessa forza del finto europeismo. Quello che serve è un europeismo critico, ma costruttivo. Viviamo un momento storico che ha bisogno di un salto di qualità politico. Io la vedo proprio come Emmanuel Macron: noi siamo entrambi convinti che in gioco ci sia il progetto politico europeo. Non sto parlando soltanto delle prossime elezioni, ma dell'idea dell'Europa"