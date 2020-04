Coronavirus, dal 4 maggio possibile fase 2! Aziende e negozi aprirebbero ma con regole ben precise

Aggiornamenti coronavirus - La fase 2 si avvicina. Il che non signica affatto normalità, ma torneremo quanto meno ad avere un minimo di libertà. Potremmo finalmente fare finalmente alcune cose limitate, seppur con tutte le attenzioni del caso. Ci saranno turni per lavorare ed entrare nei negozi, distanziamento sociale per evitare il più possibile i contatti e le abitudini cambieranno in modo radicale. Ma si ripartirà in qualche modo.

Coronavirus, via alla fase 2: cosa succederà

Questa nuova linea, riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, potrebbe iniziare il prossimo 4 maggio. Ci si muove tuttavia su campo difficile, tra l'esigenza di riprendere il tessuto socio-economico e il rischio che questo porti a nuovi picchi che ci farebbe tornare indietro. Ecco perché qualora si aprissero alcune aziende e negozi, bisognerebbe prevedere il minimo dell'affluenza negli uffici. Bisognerebbe in molti dovrebbero lavorare ancora in smart-working e chi va in sede dovrà avere turni affinché non si creino assembramenti.

La stessa regola si applicherà ai negozi e a tutti gli altri settori che prevedono la presenza dei clienti. Il che significa che per fare aquisti bisognerà mettersi in fila ed entrare a turno. Per parrucchiere, centri estitici e simili, servirà invece un appuntamento. Il tutto, ovviamente, sempre con guanti e mascherine. Il Governo e e il comitato tecnico-scientifico sta valutando il da farso: la full-immersion di aprile è praticamente certa, ma a maggio ci potrebbe essere finalmente una boccata d'ossigeno.