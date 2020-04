Tuttosport - CR7 e Jorge Mendes in prima linea contro il Coronavirus: un milione e mezzo di euro per gli ospedali portoghesi di Madeira

Notizie - Anche Cristiano Ronaldo scende in campo per dare il proprio contributo alla lotta contro il Coronavirus. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, CR7 e Jorge Mendes, il suo super procuratore, hanno messo a disposizione un milione e mezzo di euro a favore degli ospedali portoghesi, cinque ventilatori per la terapia intensiva alla regione di Madeira, 35 posti di terapia intensiva tra i nosocomi di Porto e Lisbona. Nello specifico: donazioni per la messa a punto di due nuovi reparti negli ospedali di Pulido Valente e Santa Maria della capitale, con 10 posti letto ciascuno, dotati di attrezzature all’avanguardia per curare i pazienti affetti da Coronavirus; altri 15 posti letto all’Hospital de Santo Antonio a Porto. Ma non è tutto, perché le persone che lavorano per l’azienda CR7 non smettono di coordinare gli aiuti a favore degli ospedali, il cui bisogno di professionalità non è stato mai così forte come in queste ultime settimane, e della ricerca. Altre donazioni, insomma, arriveranno a destinazione a stretto giro di posta per finanziare l’acquisto di beni mancanti: mascherine, spesso introvabili, respiratori, nuovi posti letto, aiuti alle aziende che dal punto di vista della produzione del materiale necessario si trovano in naturale difficoltà.