Coronavirus, Commisso tra gli otto imprenditori che hanno guadagnato di più in tempi di Covid

Ultimissime Napoli - Sul quotidiano Libero vengono pubblicati i risultati della ricerca Billionaire Bonanza 2020 frutto dello studio dell’Institute for Policy Studies. In questa speciale classifica, ci sono gli imprenditori che hanno continuato a guadagnare decine di milioni nonostante la crisi mondiale determinata dal Covid-19. In testa c'è Jeff Bezos, proprietario di Amazon, che al patrimonio di 43 miliardi ne ha aggiunti, durante l’emergenza sanitaria, altri 23. Alle sue spalle c'è Eric Yuan (proprietario della piattaforma Zoom) e Steve Ballmer di Microsoft (+2). All'ottavo posto spunta anche Rocco Commisso con la sua Mediacom Communications uno dei maggiori provider di Tv via cavo al mondo: "La sua azienda conta ricavi costantemente in crescita: oggi ha 4.500 dipendenti al servizio di 1,4 milioni di clienti in 22 Stati, con ricavi annuali per circa 2 miliardi di dollari. Non gli si può dir nulla: Commisso parla chiaro e pensa limpido. E il motivo del suo nuovo miliardo di euro in tempi in cui l’economia mondiale è Dresda sotto i bombardamenti non ha alcuna opacità né retropensiero. Semplicemente la sua Mediacom è una Telco, una società di comunicazione a bassi costi e alta fruizione che ha avuto la botta di culo di vivere appieno la controindicazione della pandemia: crollo dell’economia reale e incremento esponenziale dell’economia virtuale dalle piattaforme digitali a quelle tv. Trattasi, banalmente, di un italiano superiore alla media"