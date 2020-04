Coronavirus Campania, via alla mini-riapertura: ecco cosa cambia da oggi

Ultime notizie. L'Italia si avvicina alla fase 2, quella della "convivenza con il virus", come detto dal Premier Conte. Già a partire da oggi nella Regione Campania ci sarà il via ad una sorta di mini-riapertura. Entriamo nel dettaglio con le ultime notizie riportate dall'edizione odierna del Il Mattino, ecco cosa cambia:

È possibile fare sport?

Rimane vietato qualsiasi tipo di sport non individuale. Si potrà andare a correre vicino casa in due fasce orarie ben definite: 6.30 alle 8.30 e dalle 19 alle 22. Rimane l'obbligo dell'uso della mascherina e la distanza a meno che l'altra persona non faccia parte dello stesso nucleo familiare. Attenzione però ai parchi e ai guardini pubblici: rimangono interdetti.

Possibile fare un tuffo a mare?

Si ma solamente in un caso: quando lo specchio d'acqua è in prossimità della propria abitazione principale, o comunque di quella in cui si dimora dal 22 marzo 2020.

Possibile prendere un caffè o fare colazione al bar?

Da oggi riaprono i bar e le pasticcerie ma rimane vietata la consumazione al banco. Tutti i prodotti possono essere solamente prenotati telefonicamente e l'esercizio provvederà a recapitare quanto richiesto.

Si può comprare direttamente cibo o, in generale, prodotti di gastronomia?

Anche se alcune regioni e comuni hanno dato il via libera al take away, rimane lo stop in Campania almeno sino al 3 maggio. Attenzione agli orari: bar, pasticcerie e similari rimangono aperti dalle 7 e con possibilità di effettuare l'ultima corsa di consegna alle ore 14.

Da giorni si parla della riapertura delle pizzerie e dei ristoranti. Quindi riapriranno?

La fruizione di questi locali non ci sarà. Per ora in Campania è stato sbloccato solo l'asporto (a differenza di tutte le altre regioni che non l'hanno mai stoppato): da oggi sarà possibile ordinare telefonicamente il cibo dai ristoranti e dalle pizzerie che hanno deciso di aprire. E' permessa la consegna a domicilio dalle 16 con l'ultima consegna alle 23.

Rimane valida l'autocertificazione?

Assolutamente sì: ad ogni controllo dovrà essere esibita e dovrà essere specificato il percorso da fare.