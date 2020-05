Coronavirus, via ai test sierologici in Campania: 10 i laboratori a Napoli, i prezzi

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica pubblicano le ultime novità inerenti alla questione dei test sierologici in Campania:

"Il braccio di ferro con la Regione è risolto. Dieci laboratori già organizzati in città. Una ventina in Campania (ma diventeranno 700 in regione entro i prossimi dieci giorni). Si parte con i test sierologici aperti ai privati.

Un prelievo di sangue su ciascun cittadino/ paziente, può cominciare a rivelare se l’organismo è entrato in contatto con il virus. Ma in caso di positività, in generale, è sempre consigliabile procedere poi con il tampone molecolare. I sierologici sono infatti gli esami ( i più attendibili, per ora) che puntano alla ricerca di anticorpi IgG e IgM contro il Coronavirus".

Coronavirus Campania, i dettagli sui test sierologici

"Il risultato " racconta" se l’organismo ha avuto o non ha avuto un " incontro" col Covid. Prezzo: 50 euro. In particolare, va ricordato: quanto l’organismo incontra il virus, si attivano le prime difese, cioè immunoglobuline IgM, di solito tra 4 e 7 giorni dalla malattia, a prescindere dalla quantità dei sintomi. Più tardi, ecco la produzione di IgG - dopo una decina di giorni dal Coronavirus che in numero alto rappresentano quindi il " certificato" del contagio registrato dal corpo".