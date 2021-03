Coronavirus Campania, posti letto terminati e ospedali allo stremo: Sos terapie intensive

L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Campania:

"Sono tutti esauriti, o quasi, i posti letto per le cure intensive per gli ammalati di Covid in città. E in provincia va anche peggio: Castellammare, Nola, Scafati a sud di Napoli; Pozzuoli, Frattamaggiore e Giugliano a Nord, sono gli avamposti chiamati a contrastare questa terza ondata dell'epidemia che a Napoli città, dove l'incidenza dei contagi è l'età media dei positivi è un po' più bassa che altrove, è per ora meno intensa".