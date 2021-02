Coronavirus Campania, Napoli a rischio zona rossa! Contagi in aumento del 60%

Coronavirus Campania - Se la regione non dovesse passare in zona rossa nei prossimi giorni, potrebbe farlo comunque la città di Napoli. Lo riferisce La Repubblica oggi in edicola data la situazione attuale:

La Campania è la seconda regione con più contagi giornalieri dopo la Lombardia. Peggio fa la provincia di Napoli che con altri 1188 casi continua a registrare il maggior numero di nuovi positivi. Ed è proprio l’area metropolitana di Napoli a destare grande preoccupazione: con il 60 per cento dei contagi da Covid 19 su scala regionale si conferma come quella più colpita; un malato su cinque, rispetto al totale regionale, inoltre, risiede nel capoluogo.