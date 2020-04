L'assalto alla zuppa di cozze ai tempi del Coronavirus: De Luca chiude i supermercati per Pasqua

Ultime coronavirus - Più che la coscienza e la paura del contagio potè la zuppa di cozze. E forse anche l'irrefrenabile pulsione per il cosiddetto struscio. Fatto sta che quella di ieri resterà come una giornata da dimenticare sul fronte dell'affollamento nelle strade di Napoli. Tanta, troppa gente in strada sin dalle prime ore del mattino.

Come riporta Il Mattino:

"Scene che non sono sfuggite ai responsabili dei controlli, ma soprattutto al presidente della Regione, che ha rivolto l'ennesimo appello alla cittadinanza. Non serviva il contapersone, ieri, per capire che mezza città si era riversata in strada. Vere e proprie resse agli ingressi delle pescherie, letteralmente prese d'assalto da chi non sa rinunciare alle tradizionali scorpacciate di mitili e al brodo di polpo che si consuma la sera del Giovedì Santo. Un pericolosissimo allentamento della tensione e di un rigore finora tutto sommato rispettato e comunque nei limiti del tollerabile. Scene da brividi un po' ovunque. Dal mercatino di Antignano e anche lungo tante strade del Vomero, dell'Arenella, dei Colli Aminei; per non parlare poi della Pignasecca, dei Vergini, di Porta Nolana, della Ferrovia, del Borgo Sant'Antonio Abate, di Soccavo e Fuorigrotta come della periferia occidentale, a cominciare dai popolosissimi quartieri di Barra e San Giovanni. In vista di Pasqua e Pasquetta il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca raccomanda a Comuni, Prefetture, aziende e concessionari di trasporto di «intensificare, da oggi (ieri, ndr) e fino al 13 aprile» i controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti".