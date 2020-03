Coronavirus Campania, la Regione si blinda: stop ai rientri dal Nord, misurazione febbre anche per i treni interregionali

Notizie Napoli - Coronavirus, la Campania si blinda e chiude le frontiere: stop ai rientri dal Nord, 70 poliziotti alla Stazione. Alla stazione Centrale, settanta poliziotti della Polfer controllano i treni provenienti dal Nord e diretti al Sud. I “ sorvegliati speciali” sono tre convogli ad alta velocità: il Torino- Napoli arrivato alle 15.03, il Venezia-Napoli giunto a destinazione alle 15.48 e il Milano- Salerno delle 22.15. Gli agenti guidati dalla prima dirigente Olimpia Abate verificano i documenti e le autocertificazioni dei viaggiatori, mentre il personale di Rete ferroviaria italiana misura la temperatura corporea con i termoscanner: se risulta superiore a 37,3 deve essere interpellato il medico. Le verifiche si estendono anche ai trasporti in ambito regionale. Chi rientra in Campania dalle regioni settentrionali senza valida ragione, cioè « comprovate esigenze lavorative » , motivi di « assoluta urgenza » oppure «di salute», viene denunciato. Stesso discorso per chi intende fare il percorso inverso, da Sud verso Nord.

Soldati Campania

Coronavirus Campania: la Regione si blinda

Anche chi si sposta per motivi consentiti dalle norme, quando arriva in stazione ( a Napoli come Afragola, Salerno Caserta, Benevento, Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania) con treni interregionali deve farsi misurare la temperatura e compilare l’autocertificazione. La regione si blinda, nei giorni più duri del coronavirus.