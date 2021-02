Coronavirus Campania, boom ricoveri: convocata l'unità di crisi

Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione in chiave Coronavirus in Campania:

"Covid, ospedali pieni: a Napoli è boom ricoveri. In affanno i principali pronto soccorso della città. Colonnine sotto zero, inverno pieno e febbre dei contagi che torna a salire in Campania sebbene le province di Avellino, Benevento e Caserta per ora sembrano risparmiate da questa nuova fiammata. La Campania è in zona gialla ma gli ospedali Covid sono già al limite e i grandi pronto soccorso come il Cardarelli e l'Ospedale del mare finiscono sotto pressione. Riunita d'urgenza l'unità dei crisi: «Stiamo reggendo l'urto invernale dell'epidemia ma abbiamo le corsie piene - avverte Maurizio Di Mauro, direttore generale dell'azienda dei Colli che comprende Cotugno, Monaldi e Cto - abbiamo ancora qualche posto libero in terapia intensiva ma tutti i reparti sono all'orlo. Stiamo dando una mano al Cardarelli che col suo pronto soccorso intercetta una quota considerevole dei ricoveri giornalieri ma di notte arrivano molti pazienti con i propri mezzi, malati positivi che si aggravano e decidono di venire qui con polmoniti serie che richiedono cure molto impegnative. Ormai non si può nemmeno più parlare di degenza ordinaria in quanto registriamo un aumentato impegno assistenziale con ossigeno anche di chi non va in sub intensiva o in rianimazione. Vorrei sbagliarmi ma i casi clinici vanno uniformandosi verso una gravità mediamente più alta rispetto ai mesi scorsi»".