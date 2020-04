Coronavirus a Torre del Greco, bel gesto della famiglia Sepe: "Abbiamo sospeso gli affitti ai nostri inquilini: la tranquillità delle loro famiglie conta più di tutto"

Ultimissime Napoli - Torre del Greco è tra i comuni della provincia di Napoli ad essere stato colpito di più dal Covid. La città corallina è sotto la lente d'ingrandimento del governatore De Luca sotto l'aspetto sanitario. Annalaura Acampora, insieme al marito Luigi Sepe (ex portiere del Napoli attualmente in forza al Parma) si sono dati da fare per aiutare economicamente le famiglie più bisognose torresi. La moglie del calciatore ha racconta, in un'intervista rilasciata a Metropolis, uno dei tanti gesti solidali: "A Torre abbiamo alcuni immobili in affitto: ai nostri inquilini abbiamo detto di non pagarci per poter pensare con maggiore tranquillità alle loro famiglie. Voglio sottolineare una cosa importante: ho visto una Torre del Greco molto unita in queste settimane, c'è davvero uno spirito di coesione e grande umanità"