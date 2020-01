Corbo: "Più attenzione per i giovani, l'anno nero della squadra sta bruciando i migliori"

Di seguito vi proponiamo l'editoriale del giornalista Antonio Corbo sulle pagine dell'edizione odierna de La Repubblica.

Nella notte del 5 novembre il Napoli si è spaccato su una parola. Ritiro. Accadde di tutto, forse anche più di quanto sia stato riferito. Il pareggio con il Salisburgo segna l’inizio di una crisi mai risolta. La squadra che si rifiuta di tornare a Castel Volturno, il vicepresidente Eduardo figlio del presidente che subisce i toni irati di Allan e il sarcasmo di Insigne, Ancelotti che scarica i giocatori, risale nel pullman per obbedire alla società e salva il futuro suo e dei familiari. Nessuno osa parlare ancora di ritiro. Anche quando sembra opportuno per riportare uno stile di operosa comunità in un Napoli ormai fuori controllo. Sabato forse era indispensabile. La settimana offre le due partite più delicate di questo oscuro inverno: con il Perugia domani in Coppa Italia e la Fiorentina sabato in campionato al Napoli è vietato sbagliare. Come chi vive sul ciglio di un burrone. La sconfitta con la Lazio ha lasciato troppe cose da chiarirenel rapporto dolciastro tra Gattuso e la squadra. Non può essere d’aiuto stavolta la società che ha già scelto una sua traiettoria: programmare una nuova stagione con Gattuso o Juric, ma soprattutto salvare i conti fermando la svalutazione dei migliori. Il talento di Fabian Ruiz era al centro di un’asta tra Barcellona e Real Madrid, oggi c’è solo un ragazzo incompreso e stremato da un ruolo non suo. Meret è un gioiello opacizzato dalle imperfezioni che reclama una superiore guida tecnica. Koulibaly precipita dai 120 milioni rifiutati da De Laurentiis per non indebolire il Napoli ad un dolente gregariato tra errori sul campo e sosta nella sempre più gremita infermeria del Napoli. Ha già troppi crucci De Laurentiis quindi perché possa dedicarsi a quel che resta della squadra. Deve provvedere Gattuso, e solo lui, in una settimana che pone scadenze cruciali.