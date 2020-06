Coppa Italia, si inizia con Juventus-Milan. Il Mattino: Sarri rinuncia a Chiellini, per Pioli molti più problemi di formazione

Ultime calcio - La prima partita dopo più di tre mesi di stop, una gara che vale una finale, un avvicinamento che deve osservare regole ferree perché la Procura Federale della Figc è lì a vigilare, perché nessuno ha voglia di di sbagliare nella prima gara con il flagello del Covid che ancora aleggia. Questa sera riparte il calcio italiano con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus-Milan, dopo l'1-1 dello scorso 13 febbraio.

Pioli

Come riporta Il Mattino:

"Il Milan si è allenato nel pomeriggio, alle 18.30 il gruppo squadra è salito su due pullman sociali sanificati, arrivando poco meno di due ore dopo a Leini, piccolo comune alle porte di Torino, scelto come sede del ritiro rossonero: ovviamente, anche l'albergo è stato sanificato prima dell'arrivo dei calciatori e dello staff, prima della partenza tutti i membri del gruppo squadra hanno avuto il passaporto di negatività. Poco prima della partenza sono arrivati i risultati dei tamponi che hanno evidenziato gli esiti negativi. Nel 4-4-1-1 ipotizzato dal tecnico, ci sarà Donnarumma tra i pali, con Conti, Kjaer, Romagnoli e Calabria in difesa. In mediana Calhanoglu, Kessie, Bennacer e Paqueta, mentre Bonaventura agirà alle spalle di Rebic. Maurizio Sarri non ha la pressione di Pioli, la sua Juventus farà a meno di Chiellini, ma si ritrova con un Cristiano Ronaldo tirato a lucido: CR7 anche ieri si è presentato tre ore prima dell'allenamento fissato per le 16. Dopo la sessione, Sarri ha lasciato andar via il gruppo squadra nelle proprie case, fissando per questa mattina la riunione tecnica al centro della Continassa, sanificato anche nelle ultime ore. Delineato anche il 4-3-3: davanti Gigi Buffon ci saranno Cuadrado, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro. In mediana sarà Pjanic in regia con Bentancur e Matuidi. In attacco CR7 con Dybala e Douglas Costa".