Coppa Italia, nuovo format: riappare la serie C

"Rivoluzione parziale per la Coppa Italia, riappaiono le squadre di serie C in un primo tempo messe da parte. Il Consiglio di Lega della Serie A ha approvato all’unanimità la nuova formula della Coppa Italia che prenderà il via dalla prossima stagione. Il nuovo format prevede le 20 di serie A e B e 4 della Lega Pro. Tabellone tennistico con 40 squadre: 36 inserite direttamente e 4 provenienti da un turno preliminare di 8 squadre. Tutti i 6 turni si svolgeranno in gara unica ad eccezione delle semifinali. Le Leghe tutte contente".