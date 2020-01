Coppa Italia, Napoli-Lazio martedì prossimo! CorSport polemizza: "Chi se ne frega se quattro giorni dopo c'è Napoli-Juve o se lo stadio sarà semideserto..."

Ultimissime calcio Napoli - C’è un regola non scritta nel calcio che ormai è ben leggibile: al centro del campo ci sta il danaro, che orienta alcune scelte e certo anche i calendari e ovviamente il palinsesto televisivo. La Coppa Italia, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, segue questa linea:

“Centocinque milioni d’euro per il triennio 2018-2021 della Rai. Napoli-Lazio rientra nelle sfide da godersi in santa pace, cosa importa che poi lo stadio resti semideserto, chi se ne frega se il Napoli quattro giorni dopo dovrà affrontare la Juventus (al San Paolo) e la Lazio avvertirà nella pelle il richiamo per il derby. Sono fatti loro e anche di Sarri: mercoledì 22, a Torino, ci potrebbe scappare un bel Juventus-Roma. La Lega ha provato a sistemare gli appuntamenti in maniera razionale, ha smontato e poi rielaborato le varie opportunità, ha lasciato che Inter-Fiorentina e Torino-Milan cadessero rispettivamente il 28 e il 29 gennaio, consapevole che ognuno possa avere le proprie buone ragioni”