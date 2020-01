Coppa Italia Napoli-Lazio, le probabili formazioni di Gazzetta: tre esclusioni eccellenti nell'undici di Gattuso [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Gattuso potrebbe escludere tre big dalla formazione anti-Lazio: "Qualche novità la proporrà questa sera, Rino Gattuso. Dovrebbero essere tre le esclusioni eccellenti. A centrocampo, oltre ad Allan, dovrebbe restare fuori anche Fabian Ruiz. Al loro posto, Diego Demme e Stanislav Lobotka. Per quest’ultimo si tratterà dell’esordio assoluto con la maglietta del Napoli. A completare il centrocampo ci sarà Zielinski. In attacco, invece, Callejon resterà a riposo e al suo posto giocherà Hirving Lozano. L’attaccante spagnolo è ancora un talento da scoprire, sul quale il club ha investito 50 milioni di euro. Il punto di riferimento offensivo sarà Arek Milik , con Lorenzo Insigne sulla sinistra"