Coppa Italia Napoli-Inter, Gazzetta: in 40mila al San Paolo, divieto di trasferta per gli interisti

Ultimissime Napoli - Ci sarà un bel colpo d'occhio giovedì sera al San Paolo per la sfida di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter come si legge nell'edizione odierna di Gazzetta: "Con una logica frenata negli ultimi giorni, viste le incertezze sulle date e i litigi (quelli sì dannosi per l’immagine) messi in scena ogni giorno in Lega. È prevedibile che, in assenza di altre infauste notizie, alla fine i napoletani allo stadio saranno oltre 40 mila per spingere la squadra a una finale che manca dal dicembre 2014, quando la squadra allora allenata da Benitez vinse ai rigori contro la Juve a Doha la Supercoppa italiana. Tra l’altro il Napoli da Coppe in questa stagione è ancora imbattuto: 6 vittorie e 4 pareggi fra Champions e Coppa Italia. Tra l’altro in quest’ultimo trofeo gli azzurri hanno sempre vinto e senza subire gol. Divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter, anche in questo caso non è una scelta sanitaria ma di sicurezza dopo la morte di un ultrà il 26 dicembre 2018 a Milano. Del resto anche l’andata a San Siro fu vietata ai napoletani, che ora vogliono godersi lo spettacolo"