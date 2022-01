Coppa Italia Napoli-Fiorentina, CorSport. Insigne sicuro assente. Spalletti spera di recuperare qualcuno dal contagio Covid

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive sulle condizioni di Lorenzo Insigne dopo Napoli-Sampdoria.

"Il Napoli sfiderà la Fiorentina al Maradona negli ottavi di Coppa Italia. Con una certezza: mancherà anche Insigne. L'assenza di Lorenzo, reduce dall'infortunio con la Samp, è già certificata come quella di Osimhen e come quelle di Kalidou, Anguissa e Ounas (tutti impegnati in Camerun): i tempi di recupero, però, saranno chiariti soltanto dopo l'ecografia alla coscia destra in programma proprio oggi. Oltre al capitano, Spalletti attende novità anche dai positivi Zielinski, Malcuit, Mario Rui, Meret e Lozano"