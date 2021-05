Convocati Italia 2021, CorSera annuncia: ci sarà Meret e non Cragno! Dubbio Politano, Bernardeschi sicuro

Convocati Italia Euro 2021 - È il momento delle scelte, ma Roberto Mancini è stato sincero: «La partita contro San Marino qualche dubbio in più me lo ha fatto venire». Oggi nel tardo pomeriggio il c.t. annuncerà la lista dei convocati dell'Italia per gli Europei. Saranno 28 nomi che diventeranno 26 entro la mezzanotte del primo giugno, quando bisognerà consegnare la lista all’UEFA. Per valutare le condizioni di Sensi e Raspadori però diramerà 30 convocati.

Convocati Italia Europei

Il CT Mancini è combattuto e la sospresa potrebbe essere Moise Kean. E Meret e Politano? A svelare è l'edizione del Corriere della Sera:

A Mancini piace moltissimo e lo aveva immaginato nel gruppo, tanto da considerarlo un’alternativa importante ai due centravanti, Belotti e Immobile. Ma Kean ha sbagliato tutto contro San Marino, la partita e soprattutto l’atteggiamento. Un’occasione sprecata. Così oggi sarà nella lista dei 28 ma se Raspadori, a Lubiana con la Under 21, dovesse recuperare dal guaio muscolare, gli potrebbe rubare il posto. Bernardeschi, dopo la sfida con San Marino, è invece sicuro della convocazione. Una bella rimonta. Lo juventino si esalta in azzurro. Mancini ci vuole pensare sino all’ultimo: o Sensi o Cristante. Pessina, invece, farà parte della spedizione. Il terzo portiere, dietro Donnarumma e Sirigu, dovrebbe essere Meret anche se venerdì ha giocato Cragno. E in difesa gli indizi portano a Toloi a danno di Gianluca Mancini. L’allenatore ha già dato i numeri: 3 portieri, 9 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti. Sono fuori Ferrari e Biraghi in difesa, Castrovilli a centrocampo, Grifo in attacco. Politano, autore di una convincente doppietta con San Marino, ci crede sino all’ultimo. Le sue speranze sono ridotte però Mancini, più di una volta, ci ha sorpresi. E se stavolta la sorpresa fosse il ripescaggio di Scamacca?