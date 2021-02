"Contro tutti e sempre super: è uno che para e non si trastulla con i piedi", Meret fenomenale: voti super sui quotidiani

Napoli - Alex Meret è stato decisivo nella vittoria del Napoli ieri contro la Juventus. Ecco le pagelle dei quotidiani per il portiere azzurro:

Gazzetta - 7,5 Quattro interventi importanti, notevoli quelli su Ronaldo e Morata a minima distanza. Portiere che para e che non si trastulla con i piedi: è una colpa?

Corriere dello Sport - 7,5 Contro Morata, Chiesa, Ronaldo a ripetizione e contro chiunque abbia l’idea di sfidarlo. Contro tutti, sì, e sempre super: in uscita e soprattutto tra i pali, il meglio di un repertorio messo in soffitta da cinque partite. In realtà avrebbe dovuto guardare anche ieri, sì, ma dopo l’infortunio di Ospina nel riscaldamento s’è ritrovato eroe per caso. Però eroe: ci sono le sue mani e il suo piede (su Alvarito), a protezione della vittoria. E della pace.

Tuttosport - 8 Schierato all'ultimo momento per l'infortunio di Ospina nel prepartita, sfodera una prestazione super annullando Ronaldo, Chiesa e Morata.

Il Mattino - 8 Straordinario. Si fa trovare pronto 20’ prima del via quando Ospina va ko. Neutralizza il tiro da un metro di Cr7, poi bravo su Chiesa, due volte coi piedi e strepitoso all’85’ su Morata.