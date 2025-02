Ultime notizie SSC Napoli - Senza Olivera, Spinazzola e Neres in casa Napoli è possibile la virata al 3-5-2 in vista della partita in programma domani alle 18 all’Olimpico con la Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La prima mossa accreditata: Raspadori al fianco di Lukaku. I marcatori davanti a Meret saranno Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus, con Di Lorenzo a destra e Politano a sinistra a tutta fascia. Il blocco di centrocampo sarà il solito: Anguissa, Lobotka e McTominay”