Conte-Napoli, slitta la firma del contratto: il motivo

Calciomercato Napoli - Antonio Conte al Napoli ormai è questione di tempo e si parla di quella che può essere la firma del contratto dell'allenatore con il club azzurro per arrivare poi all'ufficialità col Napoli, che proprio in queste ore ha ufficializzato Manna.

Conte al Napoli, slitta la firma

Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, la trattativa è frenetica e secondo indiscrezioni tra gli studi legali della Filmauro e quelli di Conte, le bozze del contratto sono già rimbalzate quattro volte da domenica, tra accorgimenti, sistemazioni di vario genere e chiarimenti.

Non c'è una data limite, ma l'accordo si farà. Anche perché a Conte è rimasto solo il Napoli in Italia. In ogni caso, si può tranquillamente parlare di un accordo preliminare tra le parti che è stato raggiunto. E che comunque esclude il pagamento di penali e caparre nel caso l'affare - per un motivo o un altro - possa saltare.

Ma mancano alcuni dettagli e c'è ancora l'esigenza di chiedere tempo, il che significa che l'appuntamento per la firma del contratto di Cone col Napoli può essere spostata ancora più avanti. Inizio prossima settimana? Staremo a vedere.