Conte-Napoli, senza Champions via al primo anno: ADL ha ottenuto il sì

Calciomercato Napoli - Non è nemmeno iniziata che già si pensa alla fine, solo per evitare problemi in futuro. Per questo motivo Conte ha accettato la clausola imposta da De Laurentiis e viceversa per il bene di tutti.

Conte-Napoli, senza Champions finisce subito

Napoli - De Laurentiis ha accettato il maxi-ingaggio da 20 milioni lordi a stagione (la base è quella triennale) e i cinque collaboratori ma ha chiesto a Conte una scappatoia. Infatti, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, il Napoli vuole avere la possibilità di rescindere il contratto. Un'altra stagione senza gli introiti della Uefa potrebbero creare danni economici al club che sta investendo tanto in questo progetto con Conte. E quindi, come riporta Il Mattino, se il Napoli non va in Champions, l'avventura di Conte terminerebbe alla fine della prima stagione. Senza buonuscita o altro. Conte ha accettato e anche ADL ha fatto lo stesso quando Antonio ha proposto una clausola che gli permetteva di liberarsi ad aprile per ogni evenienza.