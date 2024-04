Conte-Napoli, ADL insiste: 8mln di ingaggio e carta bianca sul mercato, spunta una cosa mai fatta prima

Antonio Conte è l’uomo che può, in ogni momento, sparigliare il tavolo: due volte, a ottobre e gennaio, il patron del Napoli ha presentato la sua offerta. Che resta la stessa, pure adesso.

Conte prende tempo ma De Laurentiis insiste

Come riporta Il Mattino, otto milioni e carta bianca, per staff e mercato. Sia pure nei limiti del budget azzurro, ovvero tetto di ingaggi da 80 milioni. Conte è affascinato da questa corte, anche perché sa bene che per la prima volta De Laurentiis offre al proprio allenatore la liberatoria per lasciare il Napoli, senza penali. In qualsiasi momento. Ma Conte esita.