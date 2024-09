Ultime notizie SSC Napoli - Antonio Conte l’altra sera al Maradona ha provato e ha fatto provare ai napoletani una grande gioia, scrive la Gazzetta dello Sport.

Conte nella cattiva sorte e nella buona ha insistito molto sui sentimenti, lasciando intendere di aver compreso la Napoli-nazione-sommersa meglio di tutti:

"Per far nascere una squadra servono sentimenti come quelli di una famiglia, tanto che i napoletani sono impazziti per le due fotografie degli abbracci e ancora di più per la didascalia.

La partita col Parma è stata perfetta, ha mostrato tutti i canoni contiani in rimonta e la ricerca del carattere assoluto – come Kvaratskhelia che ha corso più di Jacobs cercando il gol con l’animo di Raúl – per rimediare agli incubi del passato.

Il Napoli che ha in mente Conte non c’è ancora, ma ci sono alcuni momenti e c’è di nuovo la gioia, il ritorno del figliol prodigo Lukaku che Conte ha atteso per tutta l’estate.

Adesso che il quadro è completo o quasi, rimangono le difficoltà di Mazzocchi, che potrebbe anche diventare quello che Codispoti fu per Zeman: l’estraneo al gioco che cresce più di tutti"