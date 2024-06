Conte infastidito dai casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia: il retroscena

Antonio Conte è infastidito dai casi Di Lorenzo e Kvaratskhelia rivela questa mattina il Corriere dello Sport. L'allenatore ritiene questi due calciatori fondamentali per il progetto Napoli e non intende in alcun modo dare neanche uno spiraglio per una cessione. Al contempo però, Conte non vuole in alcun modo avere uno spogliatoio di scontenti. L'obiettivo dell'allenatore è che le due situazioni possano risolversi a stretto giro per evitare ulteriori tensioni.

Calciomercato Napoli, Conte infastidito

