Conte in testa alla 23esima giornata: c'è un dato che fa sognare i tifosi del Napoli

Notizie Napoli calcio - È iniziata la lunghissima volata scudetto con il Napoli a +3 sull'Inter con 15 partite ancora da giocare. Manca un'eternità, così come lo scontro diretto di inizio marzo al Maradona, ma i tifosi azzurri già sognano.

A consolare Napoli ed i napoletani sono anche i dati raccolti in carriera da Antonio Conte a questo punto del campionato. Eccone uno emblematico riportato dal Corriere dello Sport:

"Conte è sinonimo di qualità, ma anche di garanzia visto che quando le sue squadre sono state in testa alla 23ª giornata cinque volte su sei a fine stagione hanno poi vinto il campionato. È successo al primo anno sulla panchina della Juventus, quando aveva 47 punti e poi ha dato il via all’incredibile striscia di scudetti bianconeri. Era in testa a pari punti con il Milan, ma alla fine l’ha spuntata lui chiudendo a +4. Ce l'ha fatta anche l’anno dopo, quando ne aveva 52 e 3 di vantaggio sul Napoli, secondo. Idem nella stagione 2013/2014, con 60 punti dopo 23 giornate e +6 di vantaggio sulla Roma.

S’è ripetuto in Inghilterra, al Chelsea, nella 2016/2017: 56 punti, 9 sulle inseguitrici e Premier conquistata a fine stagione. Al ritorno in Italia sulla panchina dell'Inter (2019/2020), c’è stato l’unico caso in cui nonostante fosse primo in classifica alla 23ª giornata, a pari punti con la Juve (54), poi non è riuscito a vincere lo scudetto. Ci è riuscito l’anno dopo sempre coi nerazzurri: 53 punti, +4 sul Milan e tricolore. Ora con il Napoli ne ha 54 e +3 proprio sull’Inter, che affronterà a inizio marzo".