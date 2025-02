Conte ha messo Okafor a dieta! Repubblica: regime alimentare speciale e piano mirato per tornare al top

Ultime notizie in vista di Napoli-Udinese, prossima partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. In casa Napoli ci si chiede se ci sarà spazio anche per i nuovi acquisti e in particolare per lo svizzero ex Milan Noah Okafor.

Secondo il quotidiano La Repubblica, Conte porterà Okafor in panchina e dunque sarà convocato.