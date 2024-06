Conte come Maradona 40 anni fa: una cosa li accomuna

Calciomercato Napoli - 40 anni fa l'arrivo di Diego Armando Maradona a Napoli e nei prossimi giorni toccherà ad Antonio Conte. A distanza di così tanto tempo c'è un Napoli che deve risollevarsi e lo proverà a fare nel migliore dei modi possibile. Perché, come scrive Il Mattino, 40 anni fa il presidente Ferlaino acquisto dal Barcellona il più grande colpo della storia: il 23enne Maradona il 30 giugno 1984. Diego arrivò in un Napoli che l'anno precedente riuscì a salvarsi alla fine chiudendo al 12esimo posto, come Conte che arriverà nelle prossime ore per la presentazione ufficiale dopo un'annata da 10 posto in Serie A. Entrambi con l'obiettivo di far rinascere Napoli, il primo ci riuscì con 2 scudetti e 1 Coppa Uefa.