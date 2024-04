Conte al Napoli, CorrSera: ADL procede nella trattativa, maxi ingaggio pronto per lui

Calciomercato Napoli - Conte al Napoli? L'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera riporta le ultime novità in merito alle voci che vorrebbero Antonio Conte al Napoli per la prossima stagione:

"S’informa, Conte. Lo fa con giocatori che conosce e che a loro volta conoscono l’ambiente partenopeo. Lo fa sulla scorta di una parola data proprio a De Laurentiis («ne parliamo per la prossima stagione») quando lo aveva chiamato a ottobre scorso per sostituire Garcia. Ci sono state naturalmente altre telefonate da allora, non c’è una trattativa in dirittura d’arrivo ma è chiara la volontà delle parti di trovare una convergenza".

"Perché Conte? Nella prospettiva di De Laurentiis è tutto chiaro. Ha un carattere deciso sia verso i giornalisti che nei confronti della società per la quale lavora. È molto netto, ma anche chiaro. Sopporta le pressioni, risponde alle critiche, ha la tempra per scegliere, la fermezza di non cedere agli umori dello spogliatoio. Ha l’età e l’esperienza giusta per il presidente del Napoli, che sogna la stagione del rilancio senza sue troppe intromissioni, come è successo quest’anno".

"Rivede in Conte un po’ Spalletti: chiavi in mano e carta bianca. Stima, fiducia, rapporti professionali ma niente cene e socialità superflue. La giusta distanza. «Non dipende da noi», la verità sta nelle parole di Valentina De Laurentiis che proprio ieri ha risposto così a un tifoso. Perché alla fine sarà Conte a dover dare il via libera alla stretta finale. Le condizioni le conosce, l’ambiente pure. Non ha più voglia di estero e in Italia la scelta è ridotta.

"Le variabili: stipendio e calciatori. De Laurentiis si spinge pur di averlo — 6, al massimo 7 milioni l’anno — (la considererebbe una garanzia bancaria). L’allenatore, fermo finora per scelta, dovrà ridimensionare quelle che erano le pretese di un tempo. E su questo ci sta ragionando".