Caos Inter-Juve, Valeri incalzato da Le Iene: "Quello che avevo da dichiarare l'ho detto agli inquirenti"

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta l'incontro tra "Le Iene" e Valeri, l'uomo al Var di quel famoso Inter-Juve: "Una volta illustrate le scoperte, gli inviati del programma hanno poi provato a interpellare sia il designatore Rizzoli, sia Valeri. «La prego, non ho nulla da dichiarare», dice proprio Valeri con tanto di mascherina e mantellina da coiffeur. Già, perché lo intercettano dal barbiere. Barbiere che tra l'altro continua a pettinare, vaporizzare e sfoltire: «Quello che avevo da dichiarare l'ho detto agli inquirenti. Non le rispondo, mi spiace. Non posso dichiarare nulla». E l'inviato, che insiste sulla discrepanza tra quanto detto agli inquirenti di Bologna e quanto interpretato da Le Iene cogliendo i labiali in sala Var con l'ausilio di Giuliano e Alessandro, due amici non udenti: «Lei è un uomo libero!». E Valeri: «Certo». E aggiunge, rivolto al barbiere: «Lo mandiamo via o...?»".