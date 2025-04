Contatto Ndicka-Bisseck, Gazzetta - Era calcio di rigore, ma Fabbri e i suoi amici di Lissone vedono altro

Ultime notizie - Secondo la moviola della Gazzetta dello Sport c'era un rigore in favore dell'Inter per un evidente fallo commesso da Ndicka ai danni di Bisseck. Ecco cosa si legge nella moviola pubblicata dal quotidiano sull'episodio in questione: “Al 35’ e al 42’ s.t, in area-Roma, niente fra Ndicka e Dumfries. Al 43’, evidente trattenuta molto prolungata di Ndicka a Bisseck e nel duello non esiste fallo dell’interista. Il romanista si preoccupa dell’uomo disinteressandosi della palla: era rigore”.

Gazzetta poi - nella pagella del calciatore Ndicka che prende 6,5 - aggiunge sempre sull'episodio di Bisseck: "Esagera nel finale su Bisseck perché lo trattiene oltre il lecito e sarebbe calcio di rigore, ma Fabbri e i suoi amici di Lissone vedono altro”.