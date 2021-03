Condò: "Il Napoli elimina il Milan dalla lotta scudetto, azzurri in ballo per la Champions con una delle migliori prestazioni stagionali"

Ultime Serie A - Paolo Condò, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano la giornata di Serie A.

"Il ko con il Napoli ha chiuso il lungo flirt tra il Milan e lo scudetto. Il verdetto arriva in coda a una lista di assenze impressionante, a partire da quella di Ibrahimovic visto che Leao continua a essere la delusione del girone di ritorno. La posta in palio diventa adesso il posto in Champions, e qui il margine resta buono dopo la sconfitta della Roma: per inciso, non c’è nulla di casuale nel fatto che le due squadre di Europa League abbiano pagato pegno in campionato. Il Napoli ritorna in ballo con una delle migliori prestazioni stagionali"