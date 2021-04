"Con una diagonale da grande difensore chiude su Hakimi", Insigne a tutto campo contro l'Inter: i quotidiani premiano il capitano nelle pagelle

NAPOLI - Le pagelle dei quotidiani per Lorenzo Insigne dopo il pari tra Napoli e Inter.

Tuttosport 7. Come un folletto, ogni volta in cui si materializza, crea scompiglio nella difesa dell’Inter e, in tal senso, è emblematica l’azione che porta all’autogol di Handanovic. Brilla pure in difesa, intercettando un pericolosissimo pallone davanti a Meret su una ripartenza nerazzurra: salvataggio festeggiato come un gol.

Corriere dello Sport 6,5. E’ la sua iniziativa a portare il Napoli in vantaggio, ma il pezzo forte del suo primo tempo è l’anticipo su Hakimi nella propria area, trattasi di occasione sventata. Sta lì il senso del suo calcio, il capitano ora è un attaccante che ha una profonda, vorremmo dire completa, conoscenza del ruolo di esterno di questa epoca.

Gazzetta 6,5.Con una diagonale da grande difensore chiude su Hakimi nel primo tempo. S'inventa l'azione del (auto) gol. E' sempre nel vivo del gioco. E nel finale è anticipato da Brozovic a un passo dalla porta.