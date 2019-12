"Con Rino si va sul sicuro", Allegri ha consigliato Gattuso a De Laurentiis! Repubblica: benedizione dell'ex Juve

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica serviva con urgenza un “addestratore” e la benedizione che ha consegnato la panchina a Gattuso è stata di Max Allegri, ottimo amico di De Laurentiis.

"Con Rino si va sul sicuro". Ma il gradimento è stato reciproco, visto che per legarsi al Napoli con un contratto di solamente sei mesi (con conferma automatica in caso di piazzamento tra le prime quattro) il nuovo allenatore azzurro ha detto di no ad altre offerte più gratificanti, dal punto di vista economico. Ringhio ha preferito tuttavia scommettere su sé stesso e su un progetto tecnico che lo affascina, gettandosi a gamba tesa in un’avventura che in caso di successo può diventare il trampolino di lancio per la sua carriera.