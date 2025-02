Ultimissime Calcio Napoli: diventa ora più che mai fondamentale la trasferta di Como per gli azzurri in vista del +2 in classifica e di Napoli-Inter della settimana successiva al Maradona.

Como-Napoli, Conte ha già deciso il modulo da utilizzare

A tal proposito, come riporta La Repubblica oggi in edicola e per forza di cose date le defezioni e in generale la coperta corta, Antonio Conte ha già preso una decisione per il match in Lombardia: avanti col 3-5-2 visto all’Olimpico e con Lukaku-Raspadori in attacco.