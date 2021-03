"Come stai fratello?", sorpresa Reina: rincuora Ghoulam a Villa Stuart, poi la promessa

Ultimissime calcio Napoli - "Come stai fratello?"". Lo stupore di Faouzi deve essere stato notevole, almeno quanto la gioia, quando Pepe ha varcato la soglia della stanza di Villa Stuart. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è stata una piacevole sorpresa per Ghoulam nella clinica romana.

Reina Ghoulam insieme a Villa Stuart

Reina Ghoulam Napoli

Secondo il quotidiano Reina si è precipitato dal suo vecchio amico di squadra per rincuorarlo dopo l'ennesimo e terribile infortunio. Lo spagnolo, ex collega di gloriose giornate napoletane, è uno che i sentimenti e i rapporti li coltiva sempre. Da sempre. Non dimentica nessuno, mai, soprattutto gli amici in difficoltà: e Faouzi, operato lunedì al ginocchio sinistro, lo è davvero in questo momento. Grandi emozioni per Ghoulam, felicissimo del blitz inaspettato. Chiacchiere, saluti e poi la promessa finale: di rivedersi presto. In campo, ovviamente.