Come sta Zielinski? Se non dovesse farcela con l'Inter, c'è già il sostituto per Mazzarri

Ultime notizie Napoli - Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli riprenderà questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A. Da valutare le condizioni del centrocampista polacco Piotr Zielinski.

Come racconta il Corriere dello Sport, da valutare le condizioni di Lindstrom e Zielinski, mercoledì a Madrid con il Real fuori al 21’ del secondo tempo dopo un colpo di Rüdiger:

"Ghiaccio e fasciatura, al Bernabeu s’è presentato dal primo minuto ma i risultati non sono stati quelli standard: non è mai sembrato al top della condizione e per di più è tornato dalla Spagna con un problema in più come souvenir. Nel caso in cui non dovesse smaltire il colpo in tempo, spazio a Elmas"