Come sta Totò Schillaci? La moglie fa chiarezza e fa una richiesta

La partita più importante Totò Schillaci la sta giocando al padiglione 7 dell’ospedale Civico di Palermo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Da domenica Schillaci è ricoverato nel reparto di Pneumologia per il riacutizzarsi del tumore che, dopo due interventi al colon, sembrava vinto, e invece, negli ultimi mesi si è ripresentato in modo infido.

“L’eroe delle Notti Magiche di Italia ‘90 si stava curando in una clinica privata cittadina, da lì si è reso necessario il trasferimento nella struttura ospedaliera. Le condizioni, seppure gravi, sono stazionarie.

Barbara Lombardo Schillaci, sposata in seconde nozze, non si sottrae dal rispondere alla domanda sulle condizioni di Totò: «Non ci sono novità, né in negativo, né in positivo - dice -, la situazione è stazionaria. So quanto Totò stia a cuore della gente, capisco tutta questa attenzione, vi chiedo, però, anche di rispettare il nostro momento. Non posso dire altro. Grazie»”