Clamoroso Osimhen, superato il salto di CR7 contro la Sampdoria! Il dato è mostruoso

Napoli Calcio - Nuovo record per Victor Osimhen in maglia azzurra. E questa volta i gol non c’entrano, o almeno non direttamente, sebbene inizino ad esserne davvero tanti.

Gol Spezia-Napoli, Osimhen supera il salto di CR7

Il riferimento, piuttosto, è al salto clamoroso di ieri con cui è arrivato lo 0-2 azzurro al Picco. Uno stacco così impetuoso con cui ha superato difensore avversario ma anche lo stesso portiere dello Spezia nonostante l’utilizzo delle braccia.

I dati dicono che il nigeriano è saltato da fermo a 2,58 metri, due centimetri in più di Cristiano Ronaldo in quel famoso Samp-Juve del 19 dicembre che è stato poi al centro dell’informazione italiana per giorni. Sembrava impossibile fare meglio eppure…