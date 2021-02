Clamoroso Il Napolista: "Osimhen ha portato in Italia la nuova variante Covid-19 scoperta a Napoli"

Ultimissime notizie Napoli. Clamorosa scoperta all'Istituto Pascale di Napoli: in collaborazione con l'Università Federico II, gli scienziati napoletani hanno isolato una nuova variante del Covid-19 mai scoperta prima in Italia. Si chiama B.1.525 ed è una mutazione rara del Covid-19, quella inglese che in Italia non era mai arrivata.

Quello che è ancora più clamoroso, però, è che secondo quanto scrive Il Napolista sarebbe stato l'attaccante del Napoli Victor Osimhen a portare la nuova variante del virus in Italia.

Osimhen ha portato la nuova variante del Covid-19 a Napoli

L'edizione di oggi del quotidiano Il Mattino non fa il nome di Osimhen e si limita a riportare che "Il paziente zero è guarito e non ha contagiato nessuno. Il suo tampone è stato infatti processato circa due mesi fa. Si tratta di un professionista, di ritorno da un viaggio con più tappe nei Paesi Bassi, in Nigeria e nel Centro Africa, che non ha manifestato alcun sintomo della malattia. Ma è stato comunque in isolamento, sotto stretta osservazione dei medici, fino a quando il nuovo esame è risultato negativo". La descrizione corrisponde perfettamente a quella di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Napoli che, ricordiamo, aveva contratto il coronavirus di ritorno da un viaggio in Africa, dove aveva giocato con la sua Nazionale e dove era stato fotografato e ripreso ad una festa di compleanno senza mascherina. Osimhen era stato anche in Belgio, ad Anversa, per sottoporsi a controlli specifici alla spalla infortunata.

Normanno, responsabile del dipartimento Ricerca dell'Istituto Pascale, racconta: "La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico della Federico II ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione".

Al momento, non ci sono conferme ufficiali che sia stato proprio Victor Osimhen a portare la nuova variante del Covid-19 in Italia, ma le notizie che arrivano dai giornali e dal Napolista portano direttamente a lui.