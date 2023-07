Clamoroso Al-Nassr: rischia blocco mercato per non aver pagato un bonus da 500mila euro

Notizie calcio - Questa mattina su Tuttosport si legge che il club saudita dell'Al-Nassr è nei guai e rischia il blocco del mercato per non aver pagato un bonus al Leicester per il trasferimento di Musa. Il corrispettivo è poco meno di 500mila euro:

"Per l'esattezza 460 mila euro, quelli che l'Al Nassr non ha voluto pagare al Leicester sebbene ci fosse una sentenza del Tas di Losanna che obbligava l'attuale club di Cristiano Ronaldo a farlo. Un debito contratto nel 2018, quando la società di Riad ha ingaggiato Ahmed Musa. A finire in tribunale, però, sono stati i bonus legati agli obiettivi che, evidentemente, l'attaccante nigeriano oggi in forza al Sivasspor ha raggiunto.

Uno scheletro nell'armadio, sotto forma di "pagherò", che il principe ereditario ha già mandato a dire alla Fifa che onorerà al più presto. E già, perché in caso contrario l'Al Nassr sarebbe costretto a osservare la sanzione imposta dal massimo organismo del calcio mondiale: tre sessioni di calciomercato senza nuovi tesseramenti. Ossia, niente mercato durante la finestra attuale e le successive due. Questo vuol dire, per intenderci, che l'Al Nassr, fino a quando non si sarà messo in regola, non potrà tesserare nemmeno Marcelo Brozovic".