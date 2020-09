"Ci sono passato anche io": il messaggio di conforto di Milik a Zaniolo dopo la rottura del crociato

Ultime Serie A - «Tornerò come prima?». La domanda che Nicolò Zaniolo ha rivolto a chi gli stava attorno è quella più genuina. La risposta è incoraggiante: non è Zaniolo il primo caso di doppia rottura del crociato anteriore, specialmente tra i giovani atleti che ancora non hanno completato lo sviluppo. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Tanti sono stati i messaggi di incoraggiamento che ha ricevuto dopo la mazzata. In particolare lo ha confortato quello di Arek Milik, che è in ballo per diventare suo compagno di squadra alla Roma: «Ci sono passato anche io». E’ vero. Da calciatore del Napoli si è rotto prima il crociato anteriore sinistro (con la nazionale polacca, nel 2016) e poi il destro (2017). Ancora più simile al caso di Zaniolo, il doppio incidente di Mattia Perin”