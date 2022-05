Chi sarà nuovo capitano Napoli dopo Insigne? Gazzetta: ecco l'indiziato

Calcio Napoli - Chi prenderà la fascia da capitano del napoli dopo l'addio di Insigne? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si sofferma su questo argomento lanciando il nome che potrebbe raccogliere davvero l'eredità dell'attaccante di Frattamaggiore che ieri ha salutato il Maradona.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport su chi sarà il nuovo capitano del Napoli dopo l'addio di Insigne:

"Nessuno è parso ingelosirsi del fatto che il Maradona fosse tutto ai piedi di Insigne, neppure Dries Mertens che ha il contratto in scadenza, ma non sembrava al passo d’addio. Anzi, proprio il belga ha consegnato ad Insigne una maglia celebrativa mentre un altro omaggio (con un QR Code per rivedere le migliori giocate di Insigne con il Napoli) è stato dato al capitano dal suo probabile successore, Kalidou Koulibaly (che calatosi nel ruolo a fine gara nel «fossato» coccolava tenero il figlio di Mertens, Ciro Romeo)"