Chi giocherà da terzino sinistro contro il Real Madrid? CorSport: ecco cosa ha deciso Mazzarri

Napoli calcio - C'è l'enigma terzino sinistro nella formazione che Walter Mazzarri manderà in campo questa sera allo stadio Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Gli infortuni di Mario Rui e Olivera hanno praticamente azzerato possibilità di scelta in quella zona di campo con Mazzarri che sarà costretto ad inventarsi un nuovo terzino mancino per tamponare questa emergenza almeno per un po'.

Terzino sinistro Napoli

Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, la corsia mancina del Bernabeu verrà ricoperta dal brasiliano Juan Jesus. Il brasiliano ha già giocato in passato in questa porzione di campo. Contro l'Atalanta è stato impiegato proprio lì quando Olivera è stato costretto ad uscire in barella. Natan invece verrà confermato al centro della retroguardia accanto a Rrahmani.