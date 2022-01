Che fine ha fatto la statua di Maradona? Affossata dalla burocrazia, ecco dove si trova

Il 25 novembre scorso ci fu l'inaugurazione della statua di Maradona donata dallo scultore Domenico Sepe, all'esterno del San Paolo. Poco dopo fu rimossa e oggi il Mattino si chiede he fine abbia fatto.

Ma che fine ha fatto la statua? A due mesi di distanza giace nel deposito di Sepe ad Afragola. La statua è stata portata via la sera stessa dell'inaugurazione e all'esterno dello stadio Maradona non c'è più tornata, affossata dalla burocrazia. «Siamo in attesa dei permessi del Genio civile - spiega oggi l'assessore Ferrante - speravamo che i tempi fossero più veloci. Purtroppo senza quell'autorizzazione non possiamo riportare l'opera laddove era destinata. Novità di rilievo al momento non ce ne sono e - ribadisce Ferrante - mi sono riproposta di approfondire nei prossimi giorni contattando gli uffici del Genio civile per capire le tempistiche».