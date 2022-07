Che fine fanno Zerbin e Gaetano? Gazzetta: uno dei due può rimanere a Napoli, l'altro spera nel cambio modulo

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti sta provando in posizione di esterno più arretrato Alessio Zerbin, che nasce attaccante ma ha fatto vedere di sapersela cavare anche in posizione più arretrata. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Dei giovani aggregati l’impressione è che l’ex Frosinone, per caratteristiche e duttilità tattica, sia quello con maggiori opportunità di restare in prima squadra: l’attaccante Ambrosino probabilmente verrà prestato in B.

In sospeso resta Gaetano, finora poco utilizzato. Ma il passaggio al 4-3-3 potrebbe favorire il ragazzo che è più una mezzala, anche se si adatta in mediana.

La nuova scommessa di Spalletti è alzare l’asticella anche di questo nuovo gruppo che evidentemente non è forte quanto quello dello scorso anno. Ma chissà che strada facendo non lo diventi"